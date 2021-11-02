Деякі з них розпочнуть виконувати у листопаді, інші ж – у грудні. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького "Львів".
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Друзі, маємо трохи гарних новин для вас! Разом із приходом зими у нас з'являються нові напрямки,
– йдеться у повідомленні.
Ryanair відкриває нові напрямки зі Львова
- Піза – з 2 листопада, щовівторка та суботи;
- Палермо – з 2 листопада, щовівторка та суботи;
- Барі – з 3 листопада, щосереди та неділі;
- Манчестер – з 5 листопада, щоп'ятниці;
- Меммінген – з 5 листопада, щоп'ятниці та неділі;
- Рига – з 18 листопада, щочетверга. З 21 листопада щочетверга та неділі.
Wizz Air відновлює деякі рейси зі Львова
- Будапешт – з 3 листопада, щосереди та неділі;
- Біллунд – з 17 грудня;
- Катовіце – з 17 грудня, щопонеділка та п'ятниці;
- Вільнюс – з 19 грудня, щосереди та неділі;
- Братислава – з 20 грудня, щопонеділка.
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- Крім того, авіакомпанія заявила, що має намір завезти до України 20 літаків;
- Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси зі столиці ОАЕ до українського міста Одеса та відновив польоти за напрямком Київ – Стокгольм;
- Також авіакомпанія анонсувала понад 25 нових напрямків з України, й оголосила про збільшення своїх баз в Україні.