Деякі з них розпочнуть виконувати у листопаді, інші ж – у грудні. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького "Львів".

Читайте також Найбільша польська авіакомпанія LOT відновить польоти з Варшави до Харкова: відома дата