Wizz Air літав до Стокгольма з 2010 року, однак раптово припинив. Деталі про перезапуск напрямку – читайте далі!
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Wizz Air відновлює рейси Київ – Стокгольм
Рейси виконуватимуться з аеропорту "Київ" (Жуляни) в аеропорт Стокгольм Скавста (NYO) двічі на тиждень – щочетверга та неділі. Перший запланований 16 грудня.
Розклад руху
- Київ – Стокгольм – 06:10 (виліт) – 07:55 (приліт);
- Стокгольм – Київ – 08:25 (виліт) – 12:05 (приліт).
Вартість квитків
Найдешевші квитки доступні за ціною від 809 гривень (25 євро) в один бік.
У вартість входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.
Зазначається, що цей рейс Wizz Air відновить пряме авіасполучення між Україною і Швецією, бо наразі прямі перельоти між країнами відсутні.
Умови в'їзду до Швеції
Як інформує консульська служба МЗС України, з 26.07.2021 року відновлено режим в'їзду до Королівства Швеція для громадян України для здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою. Для цього необхідно мати:
- вакцинованим особам – COVID-сертифікат про повну вакцинацію в додатку "Дія";
- невакцинованим – перед в'їздом пройти ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 72 години.
Перелік вакцин, схвалених Швецією:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).