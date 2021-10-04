Wizz Air летал в Стокгольм с 2010 года, однако внезапно прекратил. Детали о перезапуске направления – читайте дальше!

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Wizz Air возобновляет рейсы Киев – Стокгольм

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Стокгольм Скавста (NYO) дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Первый запланирован 16 декабря.

Расписание движения

Киев – Стокгольм – 6:10 (вылет) – 7:55 (прилет);

– 6:10 (вылет) – 7:55 (прилет); Стокгольм – Киев – 8:25 (вылет) – 12:05 (прилет).

Стоимость билетов

Самые дешевые билеты доступны по цене от 809 гривен (25 евро) в одну сторону.

В стоимость входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Отмечается, что этот рейс Wizz Air возобновит прямое авиасообщение между Украиной и Швецией, так как сейчас прямые перелеты между странами отсутствуют.

Условия въезда в Швецию

Как информирует консульская служба МИД Украины, с 26.07.2021 года восстановлено режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных поездок, в том числе с туристической целью. Для этого необходимо иметь:

вакцинированным лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія";

лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія"; невакцинированным – перед въездом пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 72 часа.

Перечень вакцин, одобренных Швецией:

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca / SKBio;

COVISHIELD;

BIBP / Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).