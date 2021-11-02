Некоторые из них начнут выполнять в ноябре, другие же – в декабре. Об этом сообщает Международный аэропорт имени Даниила Галицкого "Львов".

Читайте также Крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновит полеты из Варшавы в Харьков: известна дата