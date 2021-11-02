Некоторые из них начнут выполнять в ноябре, другие же – в декабре. Об этом сообщает Международный аэропорт имени Даниила Галицкого "Львов".
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Друзья, есть немного хороших новостей для вас! Вместе с приходом зимы у нас появляются новые направления,
– говорится в сообщении.
Ryanair открывает новые направления из Львова
- Пиза – со 2 ноября, по вторникам и субботам;
- Палермо – со 2 ноября, по вторникам и субботам;
- Бари – с 3 ноября, по средам и воскресеньям;
- Манчестер – с 5 ноября, по пятницам;
- Мемминген – с 5 ноября, по пятницам и воскресеньям;
- Рига – с 18 ноября, каждый четверг. С 21 ноября по четвергам и воскресеньям.
Wizz Air возобновляет некоторые рейсы из Львова
- Будапешт – с 3 ноября, по средам и воскресеньям;
- Биллунд – с 17 декабря;
- Катовице – с 17 декабря, по понедельникам и пятницам;
- Вильнюс – с 19 декабря, по средам и воскресеньям;
- Братислава – с 20 декабря, по понедельникам.
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- Также авиакомпания анонсировала более 25 новых направлений из Украины, и объявила об увеличении своих баз в Украине.