Некоторые из них начнут выполнять в ноябре, другие же – в декабре. Об этом сообщает Международный аэропорт имени Даниила Галицкого "Львов".

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Друзья, есть немного хороших новостей для вас! Вместе с приходом зимы у нас появляются новые направления,
– говорится в сообщении.

Ryanair открывает новые направления из Львова

  • Пиза – со 2 ноября, по вторникам и субботам;
  • Палермо – со 2 ноября, по вторникам и субботам;
  • Бари – с 3 ноября, по средам и воскресеньям;
  • Манчестер – с 5 ноября, по пятницам;
  • Мемминген – с 5 ноября, по пятницам и воскресеньям;
  • Рига – с 18 ноября, каждый четверг. С 21 ноября по четвергам и воскресеньям.

Wizz Air возобновляет некоторые рейсы из Львова

  • Будапешт – с 3 ноября, по средам и воскресеньям;
  • Биллунд – с 17 декабря;
  • Катовице – с 17 декабря, по понедельникам и пятницам;
  • Вильнюс – с 19 декабря, по средам и воскресеньям;
  • Братислава – с 20 декабря, по понедельникам.

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  • Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы из столицы ОАЭ в украинский город Одесса и возобновил полеты по направлению Киев – Стокгольм;
  • Также авиакомпания анонсировала более 25 новых направлений из Украины, и объявила об увеличении своих баз в Украине.