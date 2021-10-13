Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ. Также советуем воспользоваться сервисами Timetable и Kiwi.

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Wizz Air анонсировал более 25 новых направлений из Украины

Новые направления запустят из Киева, Львова, Харькова и Одессы в несколько городов Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Нидерландов, Греции и Чехии.

Большинство рейсов планируют осуществлять весной – летом 2022 года.

Из Киева:

Аликанте – с 2 июля 2022 года

– с 2 июля 2022 года Барселона – с 1 мая 2022 года

– с 1 мая 2022 года Базель – с 1 августа 2022 года

– с 1 августа 2022 года Брюссель (Шарлеруа) – с 19 декабря 2021 года

– с 19 декабря 2021 года Ханья – с 2 августа 2022 года

– с 2 августа 2022 года Эйндховен – с 18 декабря 2021 года

– с 18 декабря 2021 года Мадрид – с 3 мая 2022 года

– с 3 мая 2022 года Малага – с 2 мая 2022 года

– с 2 мая 2022 года Ницца – с 3 мая 2022 года

– с 3 мая 2022 года Париж (Бове) – с 17 декабря 2021 года

– с 17 декабря 2021 года Пальма-де-Майорка – с 1 августа 2022 года

– с 1 августа 2022 года Порто – с 1 июля 2022 года

Из Львова:

Афины – с 4 июня 2022 года

– с 4 июня 2022 года Барселона – с 28 марта 2022 года

– с 28 марта 2022 года Брюссель (Шарлеруа) – с 1 июня 2022 года

– с 1 июня 2022 года Эйндховен – с 27 марта 2022 года

– с 27 марта 2022 года Мадрид – с 27 марта 2022 года

– с 27 марта 2022 года Париж – с 28 марта 2022 года

– с 28 марта 2022 года Салоники – с 2 июня 2022 года

– с 2 июня 2022 года Венеция (Тревизо) – с 2 июня 2022 года

Из Харькова:

Пардубице – с 2 июня 2022 года

– с 2 июня 2022 года Рим (Фьюмичино) – с 31 октября 2021 года

– с 31 октября 2021 года Салоники – с 29 марта 2022 года

Из Одессы:

Афины – с 2 июля 2022 года

– с 2 июля 2022 года Пардубице – с 2 июля 2022 года

– с 2 июля 2022 года Лондон (Лутон) – с 27 марта 2022 года

Обратите внимание! Стоимость авиабилетов на новые направления начинается от 809 гривен в одну сторону.

Кроме того, президент Wizz Air Роберт Кэри анонсировал, что для выполнения новых рейсов авиакомпания разместит в аэропорту "Киев" (Жуляны) дополнительно пять самолетов Airbus 320.

Общее авиационное пространство между Украиной и ЕС

Вчера, 12 октября, Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В частности, такое решение Wizz Air стало возможным именно благодаря соглашению об "открытом небе".

Согласно документу, наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.