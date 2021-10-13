Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ. Также советуем воспользоваться сервисами Timetable и Kiwi.
Читайте также Из украинских городов в Стамбул: Turkish Airlines устроила распродажу – стоимость авиабилетов
Wizz Air анонсировал более 25 новых направлений из Украины
Новые направления запустят из Киева, Львова, Харькова и Одессы в несколько городов Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Нидерландов, Греции и Чехии.
Большинство рейсов планируют осуществлять весной – летом 2022 года.
Из Киева:
- Аликанте – с 2 июля 2022 года
- Барселона – с 1 мая 2022 года
- Базель – с 1 августа 2022 года
- Брюссель (Шарлеруа) – с 19 декабря 2021 года
- Ханья – с 2 августа 2022 года
- Эйндховен – с 18 декабря 2021 года
- Мадрид – с 3 мая 2022 года
- Малага – с 2 мая 2022 года
- Ницца – с 3 мая 2022 года
- Париж (Бове) – с 17 декабря 2021 года
- Пальма-де-Майорка – с 1 августа 2022 года
- Порто – с 1 июля 2022 года
Из Львова:
- Афины – с 4 июня 2022 года
- Барселона – с 28 марта 2022 года
- Брюссель (Шарлеруа) – с 1 июня 2022 года
- Эйндховен – с 27 марта 2022 года
- Мадрид – с 27 марта 2022 года
- Париж – с 28 марта 2022 года
- Салоники – с 2 июня 2022 года
- Венеция (Тревизо) – с 2 июня 2022 года
Из Харькова:
- Пардубице – с 2 июня 2022 года
- Рим (Фьюмичино) – с 31 октября 2021 года
- Салоники – с 29 марта 2022 года
Из Одессы:
- Афины – с 2 июля 2022 года
- Пардубице – с 2 июля 2022 года
- Лондон (Лутон) – с 27 марта 2022 года
Кроме того, президент Wizz Air Роберт Кэри анонсировал, что для выполнения новых рейсов авиакомпания разместит в аэропорту "Киев" (Жуляны) дополнительно пять самолетов Airbus 320.
Общее авиационное пространство между Украиной и ЕС
Вчера, 12 октября, Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В частности, такое решение Wizz Air стало возможным именно благодаря соглашению об "открытом небе".
Согласно документу, наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.