Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Також радимо скористатися сервісами Timetable та Kiwi.

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Wizz Air анонсував понад 25 нових напрямків з України

Нові напрямки запустять з Києва, Львова, Харкова та Одеси до декількох міст Франції, Іспанії, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Італії, Нідерландів, Греції та Чехії.

Більшість рейсів планують здійснювати навесні – влітку 2022 року.

З Києва:

Аліканте – з 2 липня 2022 року

– з 2 липня 2022 року Барселона – з 1 травня 2022 року

– з 1 травня 2022 року Базель – з 1 серпня 2022 року

– з 1 серпня 2022 року Брюссель (Шарлеруа) – з 19 грудня 2021 року

– з 19 грудня 2021 року Ханья – з 2 серпня 2022 року

– з 2 серпня 2022 року Ейндговен – з 18 грудня 2021 року

– з 18 грудня 2021 року Мадрид – з 3 травня 2022 року

– з 3 травня 2022 року Малага – з 2 травня 2022 року

– з 2 травня 2022 року Ніцца – з 3 травня 2022 року

– з 3 травня 2022 року Париж (Бове) – з 17 грудня 2021 року

– з 17 грудня 2021 року Пальма-де-Майорка – з 1 серпня 2022 року

– з 1 серпня 2022 року Порто – з 1 липня 2022 року

Зі Львова:

Афіни – з 4 червня 2022 року

– з 4 червня 2022 року Барселона – з 28 березня 2022 року

– з 28 березня 2022 року Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня 2022 року

– з 1 червня 2022 року Ейндговен – з 27 березня 2022 року

– з 27 березня 2022 року Мадрид – з 27 березня 2022 року

– з 27 березня 2022 року Париж – з 28 березня 2022 року

– з 28 березня 2022 року Салонніки – з 2 червня 2022 року

– з 2 червня 2022 року Венеція (Тревізо) – з 2 червня 2022 року

З Харкова:

Пардубіце – з 2 червня 2022 року

– з 2 червня 2022 року Рим (Ф'юмічіно) – з 31 жовтня 2021 року

– з 31 жовтня 2021 року Салоніки – з 29 березня 2022 року

З Одеси:

Афіни – з 2 липня 2022 року

– з 2 липня 2022 року Пардубіце – з 2 липня 2022 року

– з 2 липня 2022 року Лондон (Лутон) – з 27 березня 2022 року

Зверніть увагу! Вартість авіаквитків на нові напрямки розпочинається від 809 гривень в один бік.

Крім того, президент Wizz Air Роберт Кері анонсував, що для виконання нових рейсів, авіакомпанія розмістить в аеропорті "Київ" (Жуляни) додатково п'ять літаків Airbus 320.

Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

Вчора, 12 жовтня, Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, таке рішення Wizz Air стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".

Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.