Принять такое решение, Wizz Air позволило подписания Евросоюзом и Украиной соглашения об открытом небе. Оно либерализует рынок полетов.

К теме Более 25 новых направлений: Wizz Air запускает полеты из Украины в разные города мира

Wizz Air завезет в Украину семь самолетов

База авиакомпании в аэропорту "Киев" (Жуляны) увеличится на 5 авиалайнеров, а во Львове на два.

По словам президента Wizz Air Роберта Кэри, благодаря этому лоукостер сможет увеличить на 120% число доступных мест на рейсах из Украины в 2022 году.

Он также добавил, что маршрутная сеть из Украины пополнится 12 новыми направлениями из Киева, девятью из Львова, тремя из Одессы и двумя из Харькова.

Сейчас Wizz Air не определилась, будут ли это новые самолеты, или воздушные судна переведут из баз в других странах.

Обратите внимание! База Wizz Air в Киеве сейчас состоит из трех самолетов Airbus A320, во Львове с одного самолета A320. Лоукостер ввезет в Киев один A320 и четыре более вместительных Airbus A321, а во Львов два A321.

Общее авиационное пространство между Украиной и ЕС

12 октября Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В частности, такое решение Wizz Air стало возможным именно благодаря соглашению об "открытом небе".

Согласно документу, наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.