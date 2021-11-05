Всего за месяц – с 18 октября по 18 ноября – появится 250 новых направлений.
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Так, новые маршруты проходят через 116 аэропортов и 34 страны, в том числе за пределами Европы (Израиль, Иордания и Марокко).
В нескольких аэропортах возобновляется обслуживание после перерыва, но единственный аэропорт, который примет первые в истории рейсы Ryanair зимой – Стокгольм-Арланда, где Ryanair открыла новую базу. Оттуда откроется 22 маршрута и 93 еженедельных вылета.
Больше всего авиарейсов запустят из следующих стран:
- Италии (88);
- Испании (64);
- Великобритании (33);
- Марокко (32).
Ryanair откроет 250 новых маршрутов этой зимой / Фото Ryanair
Также лоукостер откроет еще четыре базы в начале зимнего сезона – в Агадире (Марокко), Биллунне (Дания), Риге (Латвия) и Турине (Италия).
Эти базы будут принимать не менее 10 новых маршрутов зимой, включая Брюссель, Лиссабон, Неаполь, Париж, Рим и Вену.
Неожиданно в перечне новых направлений появились Хельсинки, ранее Ryanair летала в финскую столицу только из Вены.
Зимой Ryanair запустит восемь маршрутов в Хельсинки – из Брюсселя, Каунаса, Лондона, Милана, Парижа, Познани, Риги и Варшавы.
Ryanair: последние новости
- Лоукостер Ryanair заявил о своих планах расширения украинского авиарынка: перевозчик хочет запустить рейсы из всех 12 аэропортов;
- В ближайшее время авиаперевозчик намерен завезти в Украину 20 самолетов;
- В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины – стоимость в обе стороны от 15.9 евро;
- Кроме того, Ryanair открыл продажу на новые направления из Украины – теперь украинцы смогут улететь из Одессы в Венецию и из Львова в Манчестер.