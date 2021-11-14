Первые полеты по обоим маршрутам запланированы на 2 января 2022 года.

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Ryanair запускает рейсы в Словакию и Австрию

Так, в новом году можно будет улететь из города Льва в столицу Словакии – Братиславу, а из Херсона в столицу Австрии – Вену.

Расписание рейсов и тарифы

По первому направлению будут совершать полеты три раза в неделю, по второму – дважды в неделю.

Львов – Братислава : понедельник (17:15 – 17:30), пятница (15:55 – 16:10), воскресенье (17:25 – 17:40);

– : понедельник (17:15 – 17:30), пятница (15:55 – 16:10), воскресенье (17:25 – 17:40); Братислава – Львов : понедельник (14:35 – 16:50), пятница (13:15 – 15:30), воскресенье (14:45 – 17:00);

– : понедельник (14:35 – 16:50), пятница (13:15 – 15:30), воскресенье (14:45 – 17:00); Херсон – Вена : четверг, воскресенье (10:15 – 11:25);

– : четверг, воскресенье (10:15 – 11:25); Вена – Херсон: четверг, воскресенье (06:40 – 09:50).

Лоукостер уже открыл продажу билетов – самые дешевые из Львова стоят от 15 евро в одну сторону, а из Херсона – от 18 евро.

В стоимость входит только маленькая ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Билеты можно забронировать на официальном сайте Ryanair, с помощью сервиса Fare Finder или поисковика типа Kiwi.

Обратите внимание! Сейчас в Херсоне проводится масштабная реконструкция полосы. Строительные работы планируют завершить до конца 2021 года, после этого полосу следует сертифицировать. Процесс может затянуться, поэтому пассажирам, которые покупают авиабилеты Херсон – Вена, должны учитывать этот факт.

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