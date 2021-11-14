Первые полеты по обоим маршрутам запланированы на 2 января 2022 года.
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Ryanair запускает рейсы в Словакию и Австрию
Так, в новом году можно будет улететь из города Льва в столицу Словакии – Братиславу, а из Херсона в столицу Австрии – Вену.
Расписание рейсов и тарифы
По первому направлению будут совершать полеты три раза в неделю, по второму – дважды в неделю.
- Львов – Братислава: понедельник (17:15 – 17:30), пятница (15:55 – 16:10), воскресенье (17:25 – 17:40);
- Братислава – Львов: понедельник (14:35 – 16:50), пятница (13:15 – 15:30), воскресенье (14:45 – 17:00);
- Херсон – Вена: четверг, воскресенье (10:15 – 11:25);
- Вена – Херсон: четверг, воскресенье (06:40 – 09:50).
Лоукостер уже открыл продажу билетов – самые дешевые из Львова стоят от 15 евро в одну сторону, а из Херсона – от 18 евро.
В стоимость входит только маленькая ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Билеты можно забронировать на официальном сайте Ryanair, с помощью сервиса Fare Finder или поисковика типа Kiwi.
Ryanair: последние новости
- Лоукостер Ryanair заявил о своих планах расширения украинского авиарынка: перевозчик хочет запустить рейсы из всех 12 аэропортов;
- В ближайшее время авиаперевозчик намерен завезти в Украину 20 самолетов;
- В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины – стоимость в обе стороны от 15.9 евро;
- Кроме того, Ryanair открыл продажу на новые направления из Украины – теперь украинцы смогут улететь из Одессы в Венецию и из Львова в Манчестер.