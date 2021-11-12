Перший рейс до Праги заплановано на 20 грудня, а до Барселони – на 22 грудня.
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Bees запустить рейси зі Львова до Праги й Барселони
Обидва маршрути виконуватимуться до основних аеропортів — Рузіне у Празі та Ель-Прат у Барселоні.
Прага
Польоти з міста Лева до Праги здійснюватимуться з 20 грудня двічі на тиждень – щопонеділка та п'ятниці.
Розклад рейсів
- Львів 15:30 – Прага 16:00, понеділок
- Львів 10:30 – Прага 11:00, п'ятниця
- Прага 17:00 – Львів 19:30, понеділок
- Прага 12:00 – Львів 14:30, п'ятниця
Квитки зі Львова до Праги обійдуться від 990 гривень, а зворотний квиток, з Праги до Львова, – від 1280 гривень.
Найдешевші квитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 сантиметрів і вагою до 7 кілограмів. Також додатково в салон можна взяти невелику річ.
Зауважимо, раніше Bees Airline отримала права на експлуатацію 12 чартерних курортних напрямків взимку. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.