Перший рейс заплановано на 29 березня 2022 року.

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Як відомо, рейси виконуватимуться з аеропорту "Київ" (Жуляни) до аеропорту Паланга двічі на тиждень – щовівторка та суботи.

Розклад руху:

Київ 12:35 – Паланга 14:20;

12:35 – 14:20; Паланга 14:55 – Київ 16:35.

Вартість квитків

Квитки на новий напрямок доступні з ціною від 809 гривень в один бік, та від 1 618 гривень в обидва.

Якщо ви є учасником Wizz Discount Club, то квитки обійдуться від 539 гривень.

Найдешевші квитки передбачають перевезення лише маленької одиниці ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Wizz Air. Також радимо скористатися сервісами Timetable та Kiwi.

Зверніть увагу! Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

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