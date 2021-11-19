Оба анонсировали запуск новых направлений из города Льва. В частности, в Валенсию и Тбилиси.
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Bees Airline будет летать в Грузию
Украинская авиакомпания Bees Airline объявила о запуске нового направления. Лоукостер улетит из Львова в столицу Грузии – Тбилиси.
Полеты будут осуществлять с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года дважды в неделю. График ориентирован на туристов, желающих провести в Грузии новогодние праздники.
Расписание рейсов
- Львов 11:00 – Тбилиси 15:55, вторник и суббота;
- Тбилиси 16:55 – Львов 18:10, вторник и суббота.
Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 1 530 гривен в одну сторону и от 3 166 гривен в обе.
В стоимости билетов только ручная кладь с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 килограммов.
Забронировать билеты на рейсы из Львова в Тбилиси можно на официальном сайте авиакомпании Bees Airline.
Заметим, ранее Bees Airline открыла продажу билетов на еще два новых рейса из Львова – будет летать в Прагу и Барселону.
Также с 20 декабря лоукостер запустит новое внутреннее направление – из Киева во Львов.
Wizz Air запускает рейсы в Испанию
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла продажу билетов на новое направление из Львова в испанский город Валенсия.
Первый полет намечен на 1 июля 2022 года.
Расписание рейсов
- Львов 18:35 – Валенсия 21:10, понедельник и пятница;
- Валенсия 21:50 – Львов 02:15, понедельник и пятница.
Цена на билеты начинается от 1 620 гривен в одну сторону, и от 3 240 гривен в обе. Однако для участников Wizz Discount Club доступны и более дешевые билеты.
В эту стоимость входит только небольшая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Забронировать билеты на рейсы из Львова в Валенсию можно на официальном сайте авиакомпании Wizz Air.
Отметим, ранее Wizz Air заявил о запуске нового направления из Киева на литовский морской курорт Паланга на берегу Балтийского моря.
Кроме того, лоукостер возобновил некоторые рейсы из Львова, в частности в Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братиславу.