Йдеться про рейси до Іспанії, Португалії, Франції, Чехії, Туреччини та Грузії.
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Розпродаж SkyUp: квитки від 18 доларів
Так, за 10 напрямками можна придбати квитки від 18 доларів в один бік та від 35 доларів в обидва. Бронюйте квитки на офіційному сайті авіакомпанії.
Найдешевші авіаквитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів та вагою до 9 кілограмів.
Акційні напрямки
- Київ – Аліканте від 20 доларів;
- Аліканте – Київ від 18 доларів;
- Київ – Стамбул від 20 доларів;
- Стамбул – Київ від 29 доларів;
- Київ – Тбілісі від 20 доларів;
- Тбілісі – Київ від 33 доларів;
- Київ – Батумі від 20 доларів;
- Батумі – Київ від 19 доларів;
- Київ – Мадрид від 20 доларів;
- Мадрид – Київ від 31 долара;
- Київ – Барселона від 20 доларів;
- Барселона – Київ від 25 доларів;
- Київ – Париж (Бове) від 20 доларів;
- Париж (Бове) – Київ від 33 доларів;
- Київ – Лісабон від 20 доларів;
- Лісабон – Київ від 38 доларів;
- Київ – Прага від 20 доларів;
- Прага – Київ від 32 доларів;
- Київ – Ніцца від 20 доларів;
- Ніцца – Київ від 42 доларів.
Кількість місць за мінімальними тарифами обмежена. Тож, авіаквитки за вказаними цінами можуть бути доступні не за всіма напрямками.
Зауважимо, раніше лоукостер SkyUp заявив про запуск 3 нових міжнародних напрямків у 2022 році – літатиме з України до Іспанії та Оману.
Крім того, авіаперевізник оновив правила зміни дати вильоту. Нові функції будуть доступні для пасажирів, які придбали квитки за тарифом Standard або Flex.