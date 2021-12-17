Речь идет о рейсах в Испанию, Португалию, Францию, Чехию, Турцию и Грузию.
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Распродажа SkyUp: билеты от 18 долларов
Так, по 10 направлениям можно купить билеты от 18 долларов в одну сторону и от 35 долларов в обе. Бронируйте билеты на официальном сайте авиакомпании.
Самые дешевые авиабилеты предполагают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограммов.
Акционные направления
- Киев – Аликанте от 20 долларов;
- Аликанте – Киев от 18 долларов;
- Киев – Стамбул от 20 долларов;
- Стамбул – Киев от 29 долларов;
- Киев – Тбилиси от 20 долларов;
- Тбилиси – Киев от 33 долларов;
- Киев – Батуми от 20 долларов;
- Батуми – Киев от 19 долларов;
- Киев – Мадрид от 20 долларов;
- Мадрид – Киев от 31 доллара;
- Киев – Барселона от 20 долларов;
- Барселона – Киев от 25 долларов;
- Киев – Париж (Бове) от 20 долларов;
- Париж (Бове) – Киев от 33 долларов;
- Киев – Лиссабон от 20 долларов;
- Лиссабон – Киев от 38 долларов;
- Киев – Прага от 20 долларов;
- Прага – Киев от 32 долларов;
- Киев – Ницца от 20 долларов;
- Ницца – Киев от 42 долларов.
Количество мест по минимальным тарифам ограничено. Следовательно, авиабилеты по указанным ценам могут быть доступны не по всем направлениям.
Напомним, ранее лоукостер SkyUp заявил о запуске 3 новых международных направлений в 2022 году – будет летать из Украины в Испанию и Оман.
Кроме того, авиаперевозчик обновил правила изменения даты вылета. Новые функции будут доступны для пассажиров, купивших билеты по тарифу Standard или Flex.