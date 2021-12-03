Полеты по новому маршруту Львов – Аликанте запланированы на апрель, Киев – Маскат и Львов – Маскат на май.
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Львов – Аликанте (Испания)
Первые рейсы намечены на 14 апреля 2022 года. Полететь из Львова в Аликанте можно будет дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.
Расписание рейсов
- Львов 14:35, 4:05 – Аликанте 17:15, 6:45;
- Аликанте 8:05, 7:35 – Львов 22:30, 12:00.
Авиабилеты уже в продаже по цене от 165 евро (5 002 гривен) в обе стороны.
Львов – Маскат (Оман)
На линию Львов – Маскат авиаперевозчик выйдет 23 мая 2022 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам из Львова и по понедельникам и пятницам из Маската.
Расписание рейсов
- Львов 0:05, 22:05 – Маскат 6:40, 4:40;
- Маскат 7:40, 5:40 – Львов 12:30, 10:30.
Купить билеты можно по цене от 399 евро (12 091 гривна) в обе стороны.
Киев – Маскат (Оман)
Эти рейсы SkyUp начнет обслуживать с 3 мая 2022 года. Будет летать один раз в неделю – каждый вторник из Киева и каждую среду из Маската.
Расписание рейсов
- Киев 19:30 – Маскат 2:00;
- Маскат 3:00 – Киев 7:55.
Авиабилеты уже в продаже по цене от 400 евро (12 120 гривен) в обе стороны.
Интересно Лоукостер SkyUp снизил стоимость обмена билетов: обновленные цены
Кроме того, SkyUp заявил, что с 8 июня 2022 года возобновит рейсы из Львова в Бургас.
Заметим, что раньше лоукостер анонсировал летнюю программу полетов – куда будет летать.