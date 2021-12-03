Полеты по новому маршруту Львов – Аликанте запланированы на апрель, Киев – Маскат и Львов – Маскат на май.

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Львов – Аликанте (Испания)

Первые рейсы намечены на 14 апреля 2022 года. Полететь из Львова в Аликанте можно будет дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Расписание рейсов

Львов 14:35, 4:05 – Аликанте 17:15, 6:45;

14:35, 4:05 – 17:15, 6:45; Аликанте 8:05, 7:35 – Львов 22:30, 12:00.

Авиабилеты уже в продаже по цене от 165 евро (5 002 гривен) в обе стороны.

Львов – Маскат (Оман)

На линию Львов – Маскат авиаперевозчик выйдет 23 мая 2022 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам из Львова и по понедельникам и пятницам из Маската.

Расписание рейсов

Львов 0:05, 22:05 – Маскат 6:40, 4:40;

0:05, 22:05 – 6:40, 4:40; Маскат 7:40, 5:40 – Львов 12:30, 10:30.

Купить билеты можно по цене от 399 евро (12 091 гривна) в обе стороны.

Киев – Маскат (Оман)

Эти рейсы SkyUp начнет обслуживать с 3 мая 2022 года. Будет летать один раз в неделю – каждый вторник из Киева и каждую среду из Маската.

Расписание рейсов

Киев 19:30 – Маскат 2:00;

19:30 – 2:00; Маскат 3:00 – Киев 7:55.

Авиабилеты уже в продаже по цене от 400 евро (12 120 гривен) в обе стороны.

Интересно Лоукостер SkyUp снизил стоимость обмена билетов: обновленные цены

Кроме того, SkyUp заявил, что с 8 июня 2022 года возобновит рейсы из Львова в Бургас.

Заметим, что раньше лоукостер анонсировал летнюю программу полетов – куда будет летать.