Чтобы воспользоваться опцией, следует перейти в личный кабинет пассажира и воспользоваться кнопкой "Изменить дату вылета". Подробнее об условиях и стоимости – далее.

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Известно, что новые цены начнут действовать 22 ноября 2021 года. В тарифах Standard или Flex изменять дату перед вылетом можно:

исключительно по такому же направлению,

не позднее чем за 12 часов до рейса.

Обратите внимание: изменить маршрут или данные пассажира нельзя!

Тариф Standard

Изменение даты вылета будет стоить 23 доллара*. В случае большей цены нового билета, пассажир должен оплатить разницу.

Тариф Flex

Первые 3 изменения даты вылета для одного рейса будут бесплатными. Начиная с четвертого, стоимость переноса составит 50 долларов*. Как и в "Стандарте", пассажирам, чей приобретенный билет стоит больше, придется оплатить разницу между новым и оригинальным билетами.

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Кроме того, теперь тариф Flex позволяет изменить дату после вылета, в случае неявки на рейс. Это обойдется в 38 долларов*.

Для этого необходимо обратиться в контакт-центр SkyUp не позднее чем через 48 часов после вылета рейса.

По билетам, которые оформлены до 21 ноября включительно, действуют старые правила. Тариф Standard позволяет менять дату вылета с оплатой штрафа 50 долларов и разницы тарифов. Билеты Flex предусматривают неограниченное число изменений и возможную доплату разницы тарифов.

*В национальной валюте по курсу НБУ на дату оплаты