Туристы могут приобрести авиабилеты из городов Украины в разные страны мира. Скидка до 50%.
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МАУ продает дешевые билеты из Украины в разные страны мира
"Международные авиалинии Украины" предлагают своим клиентам акционные билеты из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.
Акционные направления
Стоимость авиабилетов указана за перелет в одну сторону при приобретении билета в обе стороны маршрута.
Из Киева:
- Вильнюс – от 596 гривен;
- Одесса – от 623 гривен;
- Берлин-Бранденбург – от 834 гривен;
- Мюнхен – 1 086 гривен;
- Милан – 1 166 гривен;
- Рим – 1 126 гривен;
- Прага – 1 166 гривен;
- Стамбул – от 1 457 гривен;
- Тбилиси – от 1 497 гривен;
- Ереван – от 1 483 гривен;
- Афины – от 1 550 гривен;
- Ларнака – от 1 921 гривны;
- Барселона – от 1 960 гривен;
- Лондон Гатвик – от 1 748 гривен;
- Баку – от 2 146 гривен;
- Кишинев – от 2 172 гривны;
- Амстердам – от 2 887 гривен;
- Каир – от 3 007 гривен;
- Париж – от 3 033 гривны;
- Дубай – от 3 245 гривен;
- Зальцбург – от 4 689 гривен;
- Женева – от 4 742 гривны;
Из Одессы:
- Вильнюс – от 1 258 гривен;
- Берлин-Бранденбург – от 1 338 гривен;
- Прага – от 1 404 гривны;
- Рим – от 1 523 гривен;
- Стамбул – от 1 589 гривен;
- Ереван – от 1 589 гривен;
- Мюнхен – от 1 682 гривны;
- Тбилиси – от 1 695 гривен;
- Милан – от 1 788 гривен;
- Лондон Гатвик – от 1 960 гривен;
- Ларнака – от 2 238 гривен;
- Барселона – от 2 344 гривны;
- Тель-Авив – от 2 623 гривны;
- Афины – от 2 636 гривен;
- Париж – от 2 689 гривен;
- Амстердам – от 2 689 гривен;
- Женева – от 2 967 гривен;
- Баку – от 2 967 гривен;
- Дубай – от 2 993 гривны;
- Зальцбург – от 5 934 гривны;
Также МАУ предлагает акционные билеты по маршрутам Харьков – Тель-Авив (от 2 768 гривен) и Днепр – Тель-Авив (от 3 020 гривен).
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Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпаний flyuia.com или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
Базовый тариф МАУ предусматривает ручную кладь весом до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.
В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19 авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.