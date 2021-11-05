Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте Skyup.aero. Также следует воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

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SkyUp устроил распродажу билетов на лето

Летом 2022 года из городов Украины можно будет улететь в 30 стран, в частности Великобританию, Италию, Испанию, Кипр, Мальту, Португалию, Германию, Францию, Албанию, Болгарию, Грецию, Литву, Польшу, Словакию, Хорватию, Чехию, Черногорию, Азербайджан, Армению, Грузию, Бахрейн, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Тунис и Турцию.

Программа полетов будет состоять из следующих направлений:

Из Запорожья в:

Албанию;

Болгарию;

Грецию;

Грузию;

Италию;

Испанию;

Кипр;

Чехию;

Черногорию.

Из Львова в:

Азербайджан;

Албанию;

Бахрейн;

Грецию;

Грузию;

Израиль;

Испанию;

Кипр;

Кувейт;

Португалию;

Саудовскую Аравию;

Турцию;

Чехию;

Черногорию.

Из Одессы в:

Азербайджан;

Албанию;

Армению;

Грецию;

Грузию;

Италию;

Испанию;

Литву;

Турцию;

Чехию;

Черногорию.

Из Харькова в:

Албанию;

Болгарию;

Грецию;

Грузию;

Испанию;

Кипр;

Словакию;

Чехию;

Черногорию.

Обратите внимание! С 4 по 11 ноября 2021 года билеты на лето доступны со скидкой 22%. Для активации необходимо ввести промокод: GB-SUMMER22. Он актуален для рейсов с 30 марта 2022 года, за исключением периодов с 24.04.2022 по 10.05.2022, с 26.06.2022 по 30.06.2022 и с 23.08.2022 по 30.08.2022.

Важно! Подробности об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.