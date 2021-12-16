В будущем авиакомпания намерена расширить список украинских локаций, из которых можно полететь в Тель-Авив.

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SkyUp совершил первый рейс из Одессы в Тель-Авив

Самолеты будут отправляться раз в неделю – каждую среду – по удобному расписанию. Лишь два с половиной часа – и пассажиры уже в Тель-Авиве,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам, а с 27 мая частота полетов по маршруту Одесса – Тель-Авив увеличится до трех в неделю – по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Стоимость авиабилетов

Билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется в зависимости от города вылета:

Одесса – Тель-Авив от 1 296 гривен;

– от 1 296 гривен; Тель-Авив – Одесса от 1 476 гривен.

Обратите внимание! 25 ноября SkyUp совершил свой первый рейс из Киева в Тель-Авив – сейчас полеты выполняются дважды в неделю: каждый четверг и воскресенье.

С 31 марта 2022 года по этому направлению запланированы рейсы из Львова, а с 26 мая 2022 года – из Харькова.

Условия въезда в Израиль

На днях Израиль продлил запрет на въезд для иностранных туристов. По-прежнему приезжать в страну смогут только граждане и резиденты.

Иностранные граждане могут въехать в страну только при наличии специального разрешения Комитета по вопросам исключений. Получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает от требований самоизоляции.

Как известно, ограничения будут действовать как минимум до 22 декабря.

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