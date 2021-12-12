Правительство страны приняло такое решение на фоне распространения нового штамма коронавируса "Omicron". По-прежнему приезжать в страну смогут только граждане и резиденты.
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Израиль продлил запрет на въезд для туристов
Так, в заявлении премьер-министра Израиля Нефтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовица указано, что ограничения на прибытие иностранцев в израильский международный аэропорт Бен-Гурион будут действовать как минимум до 22 декабря.
Согласно требованиям, все израильтяне, которые возвращаются из-за границы, должны самоизолироваться, пока не получат подтверждения отрицательного ПЦР-теста. В то же время прибывающие из стран с высоким риском обязаны отправиться на карантин в определенный государством отель до получения отрицательного результата теста.
Отмечается, что в ближайшие дни могут быть введены дополнительные ограничения и стимулы к вакцинации.
Как известно, в настоящее время Израиль обнаружил по меньшей мере 21 случай заражения вариантом "Omicron".
COVID-19 в Израиле: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 12 декабря 2021 года в Израиле выявлено 1 349 818 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 8 210 летальных;
- В то же время 1 335 654 человека побороли болезнь.