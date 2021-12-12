Правительство страны приняло такое решение на фоне распространения нового штамма коронавируса "Omicron". По-прежнему приезжать в страну смогут только граждане и резиденты.

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Израиль продлил запрет на въезд для туристов

Так, в заявлении премьер-министра Израиля Нефтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовица указано, что ограничения на прибытие иностранцев в израильский международный аэропорт Бен-Гурион будут действовать как минимум до 22 декабря.

Согласно требованиям, все израильтяне, которые возвращаются из-за границы, должны самоизолироваться, пока не получат подтверждения отрицательного ПЦР-теста. В то же время прибывающие из стран с высоким риском обязаны отправиться на карантин в определенный государством отель до получения отрицательного результата теста.

Отмечается, что в ближайшие дни могут быть введены дополнительные ограничения и стимулы к вакцинации.

Как известно, в настоящее время Израиль обнаружил по меньшей мере 21 случай заражения вариантом "Omicron".

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