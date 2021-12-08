Нововведения вступят в силу 15 декабря.

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Польша ужесточила условия въезда для украинцев

Так, с 15 декабря туристы, прибывшие в Польшу из стран, не относящихся к Шенгенской зоне, в частности из Украины, обязаны предъявить негативный ПЦР или антиген тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до прибытия.

Это правило распространяется и на полностью вакцинированных иностранцев.

Также в Польше действует требование по обязательному 14-дневному карантину. Закончить его можно, пройдя тест, не раньше 8-го дня. Не отправляться на самоизоляцию вправе следующие категории лиц:

полностью вакцинированы (от получения последней дозы должно пройти 14 дней) при условии наличия цифрового сертификата ЕС (Comirnaty / Pfizer / BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Covishield / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson);

переболевшие COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;

дети до 12 лет, путешествующие на попечение вакцинированных взрослых.

Обязательным условием перед въездом является заполнение карты местоположения путешественника eKLP.

Кроме того, с 1 по 17 декабря Польша существенно усилила карантинные ограничения.

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