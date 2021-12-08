Нововведення набудуть чинності 15 грудня.

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Польща посилила умови в'їзду для українців

Так, з 15 грудня туристи, які прибули до Польщі з країн, що не належать до Шенгенської зони, зокрема з України, зобов'язані пред'явити негативний ПЛР або антиген тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до прибуття.

Це правило поширюється й на повністю вакцинованих іноземців.

Також в Польщі діє вимога щодо обов'язкового 14-денного карантину. Закінчити його можна, пройшовши тест, не раніше 8-го дня. Не вирушати на самоізоляцію мають право наступні категорії осіб:

повністю вакциновані (від отримання останньої дози повинно пройти 14 днів) за умови наявності цифрового сертифіката ЄС (Comirnaty / Pfizer / BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Covishield / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson);

перехворілі на COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону;

діти до 12 років, які подорожують під опікою вакцинованих дорослих.

Обов'язковою умовою перед в'їздом є заповнення карти місцеперебування мандрівника eKLP.

Крім того, з 1 по 17 грудня Польща суттєво посилила карантинні обмеження.

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