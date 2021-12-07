Крім того, у цьому сезоні на гірськолижних курортах Болгарії спростили правила – відтепер для підйомників не потрібні ні сертифікати про вакцинацію, ні тести. Про це свідчать дані опубліковані на сайті міністерства туризму Болгарії.

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Що відомо про нові вимоги

Наголошується, що для відвідування ресторанів, спа-центрів та інших громадських місць доведеться пред'являти сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест чи інші документи про відсутність COVID-19.

Тим часом питання чи зможуть мандрівники з України вільно подорожувати Болгарією залишається відкритим. Річ в тім, що країна залишила Україну в списку "червоної зони". Згідно з останнім указом, в'їзд дозволений тільки окремим категоріям іноземців з цього списку: вакцинованим медикам, студентам, працівникам, особам з посвідкою на проживання, громадянам ЄС. У документі уточнюється, що український COVID-сертифікат прирівнюється до європейського.

Чи можуть українці відпочивати у Болгарії

На територію Болгарії будуть допускатися особи зі статусом постійного і довгострокового проживання та члени їхніх сімей з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом за 72 години, включаючи дітей з 12 років, наголошується на сайті українського МЗС.

Водночас представники українського туристичного бізнесу запевняють: з 1 грудня за наявності сертифікату про вакцинацію, одужання або негативного ПЛР-тесту можна в'їжджати і українським туристам.

"ПЛР-тест для туристів, які прибули з "червоної зони", але мають зелений сертифікат, не потрібен. У разі, якщо ті, хто в'їжджає в нашу країну з країн "червоної зони", не пред'являть чинного цифрового сертифіката COVID про вакцинацію, хворобу або тест, вони підлягають 10-денному карантину. Так що вакциновані туристи спокійно можуть приїжджати в Болгарію без додаткових ПЛР-тестів", – розповів профільному виданню Turprofi.com.ua Алпер Алі, головний представник болгарської компанії "ГоуТуХолідей".

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Така інформація дійсно надходила від болгарських партнерів, зазначає керівник туристичного агентства "Янтур" Юліан Іващенко. В'їзд дозволений з сертифікатом про вакцинацію або одужання, також можна пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години.

За інформацією приймаючих компаній і від перевізників, українським туристам вже можна їхати в Болгарію. Хоча туристів ми ще не відправляли в грудні – рейсів зараз ще немає, вони будуть під Новий рік,

– зазначає Іващенко.

За його словами, тури на гірськолижний відпочинок в Болгарії його компанія вже формує, хоча попиту ще немає – людей зупиняє невизначеність правил в'їзду. Хоча у його колег вже також є продажі турів на зиму.

Відкриття сезону катання в Бансько заплановано на 18 грудня. Ймовірно, до цього часу українські туроператори отримають офіційні роз'яснення від болгарських чиновників, чи дійсно сертифікати європейського зразка будуть "перепусткою" на курорти Болгарії цієї зими.

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