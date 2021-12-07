Кроме того, в этом сезоне на горнолыжных курортах Болгарии упростили правила – отныне для подъемников не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни тесты. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства туризма Болгарии.

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Что известно о новых требованиях

Отмечается, что для посещения ресторанов, спа-центров и других общественных мест придется предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или других документах об отсутствии COVID-19.

Тем временем вопрос смогут ли путешественники из Украины свободно путешествовать по Болгарии остается открытым. Дело в том, что страна оставила Украину в списке "красной зоны". Согласно последнему указу, въезд разрешен лишь отдельным категориям иностранцев из этого списка: вакцинированным медикам, студентам, работникам, лицам с видом на жительство, гражданам ЕС. В документе уточняется, что украинский COVID-сертификат приравнивается к европейскому.

Могут ли украинцы отдыхать в Болгарии

На территорию Болгарии будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания и члены их семей с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом за 72 часа, включая детей с 12 лет, отмечается на сайте украинского МИД.

В то же время представители украинского туристического бизнеса уверяют: с 1 декабря при наличии сертификата о вакцинации, выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте можно въезжать и украинским туристам.

"ПЦР-тест для туристов, прибывших из "красной зоны", но имеющих зеленый сертификат, не нужен. В случае, если въезжающие в нашу страну из стран "красной зоны" не предъявят действующего цифрового сертификата COVID о вакцинации, болезни или тесте, они подлежат 10-дневному карантину. Так что вакцинированные туристы спокойно могут приезжать в Болгарию без дополнительных ПЦР-тестов", – рассказал профильному изданию Turprofi.com.ua Алпер Али, главный представитель болгарской принимающей компании "ГоуТу ".

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Такая информация действительно поступала от болгарских партнеров, отмечает руководитель туристического агентства "Янтур" Юлиан Иващенко. Въезд разрешен с сертификатом о вакцинации или выздоровлении, также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

По информации принимающих компаний и перевозчиков, украинским туристам уже можно ехать в Болгарию. Хотя туристов мы еще не отправляли в декабре – рейсов сейчас еще нет, они будут под Новый год,

– отмечает Иващенко.

По его словам, туры на горнолыжный отдых в Болгарии его компания уже формирует, хотя спроса еще нет – людей останавливает неопределенность правил въезда. Хотя у его коллег уже есть продажи туров на зиму.

Открытие сезона катания в Банске запланировано на 18 декабря. Вероятно, к этому времени украинские туроператоры получат официальные разъяснения от болгарских чиновников, действительно ли сертификаты европейского образца будут "пропуском" на курорты Болгарии этой зимой.

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