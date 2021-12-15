Все через низький рівень вакцинації в країні. Про це заявив Йожеф Вараді, президент Wizz Air.
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Який сенс літати за такою кількістю маршрутів із країни, де вакцинація становить лише 50%? Досвід показує, що можна очікувати лише проблем, карантину, закриття аеропортів тощо,
– пояснив Вараді.
Він також додав, що з тієї ж причини авіакомпанія обмежила свою присутність у Румунії.
Призупинені напрямки
З Варшави у:
- Гетеборг (з 7 січня до 11 лютого);
- Бірмінгем (з 8 січня до 12 лютого);
- Неаполь (з 8 січня до 12 лютого);
- Единбург (рейси повертаються 16 грудня, але з 9 січня до 13 лютого маршрут знову призупинений);
- Ліверпуль (з 8 до 29 січня).
З Катовіце в:
- Бергамо (з 1 січня до 28 березня);
- Ліверпуль (з 6 січня до 28 березня);
- Бристоль (з 7 січня до 11 березня);
- Київ (з 9 січня до 11 березня);
- Запоріжжя (з 14 січня до 7 березня);
- Львів (маршрут повертається з 17 грудня і знову припиняється з 3 січня до 7 березня);
- на Мальту (з 3 січня до 7 березня).
З Гданська до:
- Біллунна (з 12 січня до 12 лютого);
- Парижа (з 4 січня до 12 березня);
- Тромса (польоти відновлять 23 грудня, з 6 січня до 27 березня маршрут знову призупинено);
- Гетеборга (з 8 січня до 26 лютого);
- Единбурга (повертається 19 грудня, але знову призупинений з 9 січня до 13 березня);
- Ліверпуля (з 7 січня до 11 лютого);
- Бергамо (маршрут повертається 22 грудня, після чого припиняється з 9 січня до 29 березня).
З Вроцлава в:
- Донкастер (з 7 січня до 11 лютого);
- Бірмінгем (з 8 січня до 29 березня);
- Запоріжжя (з 13 січня до 28 березня);
- Дортмунд (з 3 січня до 25 лютого);
- Рейк'явік (з 9 січня до 10 березня).
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З Кракова в:
- Рейк'явік (маршрут відновлено з 17 грудня і призупинено з 7 січня до 27 березня);
- Бірмінгем (рейси відновлені 15 грудня та призупинені з 9 січня до 9 березня);
- Донкастер (з 8 січня до 12 лютого);
- Катанію (з 9 січня до 2 березня);
- Барі (з 9 січня до 13 березня).
З яких ще польських міст призупинять польоти
- З Любліна в: Осло (з 9 січня по 13 березня) та Донкастер (з 7 січня до 7 березня);
- З Щецина до: Бергена (з 11 січня до 26 лютого) та Ставангера (з 9 січня до 29 березня);
- З Познані до Донкастеру (з 7 січня до 11 березня);
- З Ольштина до Лондона (з 9 січня до 20 лютого);
- З Жешува в Осло (з 9 січня до 27 березня).
В авіакомпанії сподіваються, що за час призупинення польотів у країні прискорять темпи вакцинації.
Крім того, Wizz Air має намір скоротити частоту польотів з польських аеропортів. Літаки рідше курсуватимуть за маршрутом з Варшави до Рима, Базеля, Львова, Мадрида, Мальти, Тенерифе та інших міст.