Все через низький рівень вакцинації в країні. Про це заявив Йожеф Вараді, президент Wizz Air.

Читайте також 50 000 квитків за ціною 1,99 євро: Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Wizz Air скасовує 36 рейсів із Польщі

Який сенс літати за такою кількістю маршрутів із країни, де вакцинація становить лише 50%? Досвід показує, що можна очікувати лише проблем, карантину, закриття аеропортів тощо,
– пояснив Вараді.

Він також додав, що з тієї ж причини авіакомпанія обмежила свою присутність у Румунії.

Призупинені напрямки

З Варшави у:

  • Гетеборг (з 7 січня до 11 лютого);
  • Бірмінгем (з 8 січня до 12 лютого);
  • Неаполь (з 8 січня до 12 лютого);
  • Единбург (рейси повертаються 16 грудня, але з 9 січня до 13 лютого маршрут знову призупинений);
  • Ліверпуль (з 8 до 29 січня).

З Катовіце в:

  • Бергамо (з 1 січня до 28 березня);
  • Ліверпуль (з 6 січня до 28 березня);
  • Бристоль (з 7 січня до 11 березня);
  • Київ (з 9 січня до 11 березня);
  • Запоріжжя (з 14 січня до 7 березня);
  • Львів (маршрут повертається з 17 грудня і знову припиняється з 3 січня до 7 березня);
  • на Мальту (з 3 січня до 7 березня).

З Гданська до:

  • Біллунна (з 12 січня до 12 лютого);
  • Парижа (з 4 січня до 12 березня);
  • Тромса (польоти відновлять 23 грудня, з 6 січня до 27 березня маршрут знову призупинено);
  • Гетеборга (з 8 січня до 26 лютого);
  • Единбурга (повертається 19 грудня, але знову призупинений з 9 січня до 13 березня);
  • Ліверпуля (з 7 січня до 11 лютого);
  • Бергамо (маршрут повертається 22 грудня, після чого припиняється з 9 січня до 29 березня).

З Вроцлава в:

  • Донкастер (з 7 січня до 11 лютого);
  • Бірмінгем (з 8 січня до 29 березня);
  • Запоріжжя (з 13 січня до 28 березня);
  • Дортмунд (з 3 січня до 25 лютого);
  • Рейк'явік (з 9 січня до 10 березня).

Зверніть увагу Wizz Air скасував до березня 20 рейсів з України: перелік напрямків

З Кракова в:

  • Рейк'явік (маршрут відновлено з 17 грудня і призупинено з 7 січня до 27 березня);
  • Бірмінгем (рейси відновлені 15 грудня та призупинені з 9 січня до 9 березня);
  • Донкастер (з 8 січня до 12 лютого);
  • Катанію (з 9 січня до 2 березня);
  • Барі (з 9 січня до 13 березня).

З яких ще польських міст призупинять польоти

  • З Любліна в: Осло (з 9 січня по 13 березня) та Донкастер (з 7 січня до 7 березня);
  • З Щецина до: Бергена (з 11 січня до 26 лютого) та Ставангера (з 9 січня до 29 березня);
  • З Познані до Донкастеру (з 7 січня до 11 березня);
  • З Ольштина до Лондона (з 9 січня до 20 лютого);
  • З Жешува в Осло (з 9 січня до 27 березня).

В авіакомпанії сподіваються, що за час призупинення польотів у країні прискорять темпи вакцинації.

Крім того, Wizz Air має намір скоротити частоту польотів з польських аеропортів. Літаки рідше курсуватимуть за маршрутом з Варшави до Рима, Базеля, Львова, Мадрида, Мальти, Тенерифе та інших міст.