Рейси мали здійснюватися з 5 українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

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Напрямки та період скасування:

Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня;

– з 10 січня до 9 березня; Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня;

– з 9 січня до 11 березня; Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня;

– з 11 січня до 27 березня; Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня;

– з 9 січня до 11 березня; Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня;

– з 10 січня до 10 березня; Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня;

– з 14 січня до 5 березня; Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня;

– з 10 січня до 5 березня; Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня;

– з 10 січня до 8 березня; Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня;

– з 10 січня до 8 березня; Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого;

– з 10 січня до 26 лютого; Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня;

– з 11 січня до 27 березня; Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня;

– з 17 січня до 12 березня; Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня;

– з 10 січня до 8 березня; Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня;

– з 13 січня до 12 березня; Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого;

– з 4 січня до 24 лютого; Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого;

– з 10 січня до 9 лютого; Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня;

– з 9 січня до 26 березня; Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня;

– з 14 січня до 27 березня; Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня;

– з 15 січня до 6 березня; Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня.

Наразі авіакомпанія Wizz Air не коментує скасування та зміни в розкладі такої кількості рейсів.

Скасовані рейси Wizz Air: що робити пасажирам

У випадку скасування рейсу, Wizz Air пропонує перебронювати свій квиток на такий самий або інший рейс протягом 14 днів до або 30 днів після дати запланованого відправлення затриманого / скасованого рейсу (за умови наявності місць).

Також лоукостер пропонує скасувати бронювання та надіслати запит на відшкодування у вигляді кредитів WIZZ на рахунок WIZZ за скасований рейс. Згодом ви зможете подати запит на повернення коштів на початковий спосіб оплати замість кредитів WIZZ.