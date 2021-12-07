Рейси мали здійснюватися з 5 українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
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Напрямки та період скасування:
- Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня;
- Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня;
- Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня;
- Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня;
- Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня;
- Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня;
- Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня;
- Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня;
- Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня;
- Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого;
- Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня;
- Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня;
- Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня;
- Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня;
- Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого;
- Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого;
- Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня;
- Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня;
- Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня;
- Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня.
Наразі авіакомпанія Wizz Air не коментує скасування та зміни в розкладі такої кількості рейсів.
Скасовані рейси Wizz Air: що робити пасажирам
У випадку скасування рейсу, Wizz Air пропонує перебронювати свій квиток на такий самий або інший рейс протягом 14 днів до або 30 днів після дати запланованого відправлення затриманого / скасованого рейсу (за умови наявності місць).
Також лоукостер пропонує скасувати бронювання та надіслати запит на відшкодування у вигляді кредитів WIZZ на рахунок WIZZ за скасований рейс. Згодом ви зможете подати запит на повернення коштів на початковий спосіб оплати замість кредитів WIZZ.