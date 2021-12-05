Лоукостер відкриє 9 нових рейсів зі столиці Хорватії – Загребу.
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В липні 2021 року Ryanair відкрив базу в Загребі через дочірню компанію Lauda.
До вересня було запущено вже 15 авіамаршрутів, зокрема до Осло, Карлсруе, Дюссельдорфа, Мальме, Подгориці, Дортмунда, Франкфурта, Парижа та Меммінгена.
Також перед відкриттям бази Ryanair анонсував інші нові напрямки – до Мілану, Брюсселю, Софії, Гетеборгу, Риму та Лондона.
Тоді ж авіакомпанія заявила про відкриття ще 9 рейсів з грудня. Так, Ryanair здійснюватиме польоти з Хорватії до:
- Малаги – з 1 грудня;
- Манчестера, Дубліна, Салонік – з 2 грудня;
- Пафосу, Ейндховена, Базелю – з 3 грудня;
- Мальти – з 4 грудня;
- Неаполю – з 17 грудня.
Відтепер маршрутна мережа Lauda матиме 24 напрямки.
Зазначається, що з цими новими маршрутами Ryanair виконуватиме більше рейсів, ніж основний перевізник Croatia Airlines.
Інші новини Ryanair, які можуть зацікавити:
- Ірландський авіаперевізник влаштував розпродаж квитків з України до Європи. Знижки пов'язані з різдвяними святами;
- З 2 січня Ryanair запускає два нових напрямки з України – літатиме зі Львова та Херсона до Словаччини та Австрії;
- Лоукостер вирішив відмовитись від лістинга на Лондонській фондовій біржі;
- З листопада Ryanair почав виконувати польоти за 6 новими маршрутами зі Львова;
- Вже цієї зими авіаперевізник відкриє 250 нових напрямків, зокрема до Європи, Північної Африки та Близького Сходу;
- Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на новий напрямок до Італії. Тепер українці зможуть полетіти з Одеси до Венеції.