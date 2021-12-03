Згідно з даними на сайті, забронювати дешеві квитки можна до 08 грудня 2021 року. Детальніше про напрямки та вартість – далі.

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Куди можна полетіти за 5 євро

Авіаперевізник Ryanair оголосив акційні пропозиції на період подорожі з 16 грудня по 6 січня.

Ціни та напрямки (вартість квитка в один кінець):

  • Київ Манчестер (Велика Британія) – 4,99 євро;
  • Київ Софія (Болгарія) – 4,99 євро;
  • Львів Венеція (Італія) – 4,99 євро;
  • Одеса Болонья (Італія) – 4,99 євро;
  • Львів Рига (Латвія) – 4,99 євро;
  • Львів Вроцлав (Польща) – 7,99 євро;
  • Харків Краків (Польща) – 7,99 євро;
  • Київ Познань (Польща) – 9,99 євро;
  • Львів Рим (Італія) – 9,99 євро;
  • Харків Варшава (Польща) – 7,99 євро;
  • Одеса Мілан (Італія) – 12,99 євро;
  • Харків Будапешт (Угорщина) – 13,00 євро;
  • Київ Вільнюс (Литва) – 14,99 євро;
  • Київ Болонья (Італія) – 16,99 євро;

Забронювати квитки можна з Києва, Львова, Харкова та Одеси.