Согласно данным на сайте, забронировать дешевые билеты можно до 08 декабря 2021 года. Подробнее о направлениях и стоимости – далее.
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Куда можно улететь за 5 евро
Авиаперевозчик Ryanair объявил акционные предложения на период поездки с 16 декабря по 6 января.
Цены и направления (стоимость билета в один конец):
- Киев – Манчестер (Великобритания) – 4,99 евро;
- Киев – София (Болгария) – 4,99 евро;
- Львов – Венеция (Италия) – 4,99 евро;
- Одесса – Болонья (Италия) – 4,99 евро;
- Львов – Рига (Латвия) – 4,99 евро;
- Львов – Вроцлав (Польша) – 7,99 евро;
- Харьков – Краков (Польша) – 7,99 евро;
- Киев – Познань (Польша) – 9,99 евро;
- Львов – Рим (Италия) – 9,99 евро;
- Харьков – Варшава (Польша) – 7,99 евро;
- Одесса – Милан (Италия) – 12,99 евро;
- Харьков – Будапешт (Венгрия) – 13,00 евро;
- Киев – Вильнюс (Литва) – 14,99 евро;
- Киев – Болонья (Италия) – 16,99 евро;
Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы.