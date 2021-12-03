Согласно данным на сайте, забронировать дешевые билеты можно до 08 декабря 2021 года. Подробнее о направлениях и стоимости – далее.

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Куда можно улететь за 5 евро

Авиаперевозчик Ryanair объявил акционные предложения на период поездки с 16 декабря по 6 января.

Цены и направления (стоимость билета в один конец):

  • Киев Манчестер (Великобритания) – 4,99 евро;
  • Киев София (Болгария) – 4,99 евро;
  • Львов Венеция (Италия) – 4,99 евро;
  • Одесса Болонья (Италия) – 4,99 евро;
  • Львов Рига (Латвия) – 4,99 евро;
  • Львов Вроцлав (Польша) – 7,99 евро;
  • Харьков Краков (Польша) – 7,99 евро;
  • Киев Познань (Польша) – 9,99 евро;
  • Львов Рим (Италия) – 9,99 евро;
  • Харьков Варшава (Польша) – 7,99 евро;
  • Одесса Милан (Италия) – 12,99 евро;
  • Харьков Будапешт (Венгрия) – 13,00 евро;
  • Киев Вильнюс (Литва) – 14,99 евро;
  • Киев Болонья (Италия) – 16,99 евро;

Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы.