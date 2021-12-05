Лоукостер откроет 9 новых рейсов из столицы Хорватии – Загреба.
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В июле 2021 года Ryanair открыл базу в Загребе через дочернюю компанию Lauda.
К сентябрю было запущено уже 15 авиамаршрутов, в том числе в Осло, Карлсруэ, Дюссельдорф, Мальме, Подгорицу, Дортмунд, Франкфурт, Париж и Мемминген.
Также перед открытием базы Ryanair анонсировал другие новые направления – в Милан, Брюссель, Софию, Гетеборг, Рим и Лондон.
Тогда же авиакомпания заявила об открытии еще 9 рейсов с декабря. Так, Ryanair будет совершать полеты из Хорватии в:
- Малагу – с 1 декабря;
- Манчестер, Дублин, Салоники – со 2 декабря;
- Пафос, Эйндховен, Базель – с 3 декабря;
- Мальту – с 4 декабря;
- Неаполь – с 17 декабря.
Теперь маршрутная сеть Lauda будет иметь 24 направления.
Отмечается, что с новыми маршрутами Ryanair будет выполнять больше рейсов, чем основной перевозчик Croatia Airlines.
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