Лоукостер откроет 9 новых рейсов из столицы Хорватии – Загреба.

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В июле 2021 года Ryanair открыл базу в Загребе через дочернюю компанию Lauda.

К сентябрю было запущено уже 15 авиамаршрутов, в том числе в Осло, Карлсруэ, Дюссельдорф, Мальме, Подгорицу, Дортмунд, Франкфурт, Париж и Мемминген.

Также перед открытием базы Ryanair анонсировал другие новые направления – в Милан, Брюссель, Софию, Гетеборг, Рим и Лондон.

Тогда же авиакомпания заявила об открытии еще 9 рейсов с декабря. Так, Ryanair будет совершать полеты из Хорватии в:

Малагу – с 1 декабря;

Манчестер, Дублин, Салоники – со 2 декабря;

Пафос, Эйндховен, Базель – с 3 декабря;

Мальту – с 4 декабря;

Неаполь – с 17 декабря.

Теперь маршрутная сеть Lauda будет иметь 24 направления.

Отмечается, что с новыми маршрутами Ryanair будет выполнять больше рейсов, чем основной перевозчик Croatia Airlines.

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