Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.
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Wizz Air влаштував одноденний розпродаж
Так, найдешевші квитки за ціною 1.99 євро є на рейси:
З Києва в:
- Краків;
- Брюссел;
- Ларнаку;
- Копенгаген;
- Біллунн;
- Афіни;
- Таллінн;
- Ригу;
- Вільнюс;
- Ейндговен;
- Гамбург;
- Дортмунд;
- Кельн;
- Лондон;
- Вроцлав;
- Гданськ;
- Братиславу;
- Будапешт.
Зі Львова до:
- Варшави;
- Берліну;
- Ларнаки;
- Гданську.
З повною картою напрямків з України можна ознайомитись за посиланням.
Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі з габаритами 40x30x20 сантиметрів.
Зазначається, що кількість квитків обмежена, тож дешевих квитків дедалі менше.
Інші цікаві новини Wizz Air
- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Угорський лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.