Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

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Wizz Air устроил однодневную распродажу

Так, самые дешевые билеты по цене 1.99 евро есть на рейсы:

Из Киева в:

  • Краков;
  • Брюссель;
  • Ларнаке;
  • Копенгаген;
  • Биллунн;
  • Афины;
  • Таллин;
  • Ригу;
  • Вильнюс;
  • Эйндговен;
  • Гамбург;
  • Дортмунд;
  • Кельн;
  • Лондон;
  • Вроцлав;
  • Гданьск;
  • Братиславу;
  • Будапешт.

Из Львова в:

  • Варшаву;
  • Берлин;
  • Ларнаку;
  • Гданьск.

С полной картой направлений из Украины можно ознакомиться по ссылке.

Тариф с самыми дешевыми билетами предполагает перевозку только маленькой ручной клади с габаритами 40x30x20 сантиметров.

Отмечается, что количество билетов ограничено, поэтому дешевых билетов все меньше.

Другие интересные новости Wizz Air

  • Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
  • Венгерский лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
  • Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
  • Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.