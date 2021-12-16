В то же время это единственный рейс Wizz Air, который соединяет Украину и Швецию, потому что до сих пор прямые перелеты между странами отсутствовали.
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Wizz Air возобновил полеты из Киева в Стокгольм
Так, с 16 декабря полеты начали совершать из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Стокгольм Скавста (NYO).
Полететь из Киева в Стокгольм можно дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье, по следующему расписанию движения:
- Киев – Стокгольм – 06:10 (вылет) – 07:55 (прилет);
- Стокгольм – Киев – 08:25 (вылет) – 12:05 (прилет).
Стоимость авиабилетов
Самые дешевые билеты на январь 2022 года доступны по цене от 469 гривен (17 долларов) в одну сторону.
В стоимость входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Условия въезда в Швецию
По данным консульской службы МИД Украины, с 30 ноября 2021 года въезд в Королевство Швеция для граждан Украины без наличия цифрового COVID-сертификата – запрещен.
Украинцы с цифровым COVID-сертификатом о вакцинации могут въезжать в Швецию. Последняя дозировка вакцинации должна быть осуществлена за 14 дней до въезда в страну.
Вакцины, одобренные Швецией
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca/SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP/Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
При этом пересечение границы разрешается при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Швецию.