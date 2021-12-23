Что привело к такому решению авиаперевозчика – пока неизвестно. Впрочем, Ryanair не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены рейсов в феврале.

Читайте также Ryanair открывает полеты из Львова в еще один город Германии: расписание и цены

Лоукостер Ryanair отменил 17 маршрутов из Украины

Так, авиакомпания отменила в январе 2022 года 6 направлений из Харькова, 3 маршрута из Одессы, 6 – из Львова и 2 направления из Киева.

Список отмененных рейсов:

Из Киева (с 10 по 31 января):

Быдгощ;

Мальта.

Из Львова (с 10 по 31 января):

Барри;

Палермо;

Пиза;

Турин;

Манчестер;

Братислава.

Из Харькова (с 6 по 31 января):

Вильнюс;

Варшава (Модлин);

Краков;

Познань;

Будапешт;

Милан (Бергамо).

Из Одессы (с 10 по 31 января):

Катовице;

Барселона;

Болонья.

Кроме того, Ryanair отложил запуск рейсов Херсон – Вена с января по февраль 2022 года.

Интересно! Ryanair принял решение о расширении маршрутной сети из Хорватии. Лоукостер откроет 9 новых рейсов из Загреба.

Отметим, сейчас в расписании авиакомпании Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины.