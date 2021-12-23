Что привело к такому решению авиаперевозчика – пока неизвестно. Впрочем, Ryanair не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены рейсов в феврале.
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Лоукостер Ryanair отменил 17 маршрутов из Украины
Так, авиакомпания отменила в январе 2022 года 6 направлений из Харькова, 3 маршрута из Одессы, 6 – из Львова и 2 направления из Киева.
Список отмененных рейсов:
Из Киева (с 10 по 31 января):
- Быдгощ;
- Мальта.
Из Львова (с 10 по 31 января):
- Барри;
- Палермо;
- Пиза;
- Турин;
- Манчестер;
- Братислава.
Из Харькова (с 6 по 31 января):
- Вильнюс;
- Варшава (Модлин);
- Краков;
- Познань;
- Будапешт;
- Милан (Бергамо).
Из Одессы (с 10 по 31 января):
- Катовице;
- Барселона;
- Болонья.
Кроме того, Ryanair отложил запуск рейсов Херсон – Вена с января по февраль 2022 года.
Отметим, сейчас в расписании авиакомпании Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины.