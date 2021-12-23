Что привело к такому решению авиаперевозчика – пока неизвестно. Впрочем, Ryanair не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены рейсов в феврале.

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Лоукостер Ryanair отменил 17 маршрутов из Украины

Так, авиакомпания отменила в январе 2022 года 6 направлений из Харькова, 3 маршрута из Одессы, 6 – из Львова и 2 направления из Киева.

Список отмененных рейсов:

Из Киева (с 10 по 31 января):

  • Быдгощ;
  • Мальта.

Из Львова (с 10 по 31 января):

  • Барри;
  • Палермо;
  • Пиза;
  • Турин;
  • Манчестер;
  • Братислава.

Из Харькова (с 6 по 31 января):

  • Вильнюс;
  • Варшава (Модлин);
  • Краков;
  • Познань;
  • Будапешт;
  • Милан (Бергамо).

Из Одессы (с 10 по 31 января):

  • Катовице;
  • Барселона;
  • Болонья.

Кроме того, Ryanair отложил запуск рейсов Херсон – Вена с января по февраль 2022 года.

Отметим, сейчас в расписании авиакомпании Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины.