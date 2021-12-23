Що спричинило таке рішення авіаперевізника – поки невідомо. Втім, Ryanair не виключає відновлення деяких зі скасованих маршрутів, або ж продовження скасування рейсів у лютому.
Читайте також Ryanair відкриває польоти зі Львова до ще одного міста Німеччини: розклад та ціни
Лоукостер Ryanair скасував 17 маршрутів з України
Так, авіакомпанія скасувала у січні 2022 року 6 напрямків з Харкова, 3 маршрути з Одеси, 6 – зі Львова та 2 напрямки з Києва.
Перелік скасованих рейсів:
З Києва (з 10 до 31 січня):
- Бидгощ;
- Мальта.
Зі Львова (з 10 до 31 січня):
- Барі;
- Палермо;
- Піза;
- Турин;
- Манчестер;
- Братислава.
З Харкова (з 6 до 31 січня):
- Вільнюс;
- Варшава (Модлін);
- Краків;
- Познань;
- Будапешт;
- Мілан (Бергамо).
З Одеси (з 10 до 31 січня):
- Катовіце;
- Барселона;
- Болонья.
Крім того, Ryanair відклав запуск рейсів Херсон – Відень з січня на лютий 2022 року.
Зазначимо, зараз у розкладі авіакомпанії Ryanair налічується близько 80 маршрутів з України.