Наразі лоукостер виконує польоти за 23 напрямками з міста Лева.
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Ryanair відкриває польоти зі Львова до Нюрнберга
Так, перший політ зі Львова до Нюрнберга заплановано на 30 березня 2022 року.
Розклад рейсів
- Львів 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;
- Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львів 14:25, 22:40.
Рейси виконуватимуться літаками дочірньої авіакомпанії Malta Air двічі на тиждень – щосереди та неділі.
Вартість авіаквитків
Ціни на квитки за новим напрямком розпочинаються від 19.9 євро в один бік та від 39.9 євро в обидва.
Найдешевші тарифи передбачають перевезення лише маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
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