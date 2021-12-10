В настоящее время лоукостер выполняет полеты по 23 направлениям из города Льва.

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Ryanair открывает полеты из Львова в Нюрнберг

Так, первый полет из Львова в Нюрнберг намечен на 30 марта 2022 года.

Расписание рейсов

Львов 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;

14:50, 23:05 – 15:35, 23:50; Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львов 14:25, 22:40.

Рейсы будут выполняться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.

Стоимость авиабилетов

Цены на билеты по новому направлению начинаются с 19.9 евро в одну сторону и от 39.9 евро в обе.

Самые дешевые тарифы подразумевают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Обратите внимание! Анонс нового направления связан с открытием базы Ryanair в аэропорту Нюрнберга, которая станет восьмой базой авиакомпании в Германии.

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