Курортная Черногория ужесточила требования к въезду: что изменилось

Черногория одна из немногих стран, которая в течение определенного периода пандемии была открыта для туристов без ограничений. Однако, из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19, с 21 августа правительство Черногории было вынуждено ввести ограничения.

В частности, страна потребовала информацию о вакцинации от коронавируса – частичная тоже признавалась. Теперь же правительство отменило это – на территорию Черногории больше не будут пускать с одной прививкой.

Читайте также Куда украинцы могут путешествовать: в МИД назвали количество открытых стран

Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней,

– отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Также она добавила, что страна признает сертификат, если это вакцина, которая требует одной дозы, и с момента ее получения прошло 14 дней.

Условия въезда в Черногорию

По данным консульской службы МИД Украины, с 14 сентября въезд в Черногорию будет разрешен только при наличии одного из документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;

быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов; справка о переносе болезни, например старый положительный ПЦР-тест;

сертификат о полной вакцинации.

В МИД напомнили, что Черногорией принимается любая вакцина, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках.

В случае отсутствия этих документов, и туристы, и граждане Черногории должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить на 6 день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.

Без ограничений могут въезжать лица до 18 лет.

Страны, которые открываются для туристов: последние новости

Сразу 3 европейских государства открылись для украинцев с 9 сентября – Польша, Финляндия и Норвегия. Сюда будут пускать без карантина только вакцинированных;

Вьетнам намерен с октября открыть для туристов наибольший из своих островов – Фукуок;

Балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония упростили правила въезда для вакцинированных туристов, в частности украинских;

Правительство Канады позволило вакцинированным туристам посещать страну без карантина. Въехать теперь можно с определенными требованиями независимо от цели визита;

Министерство туризма Израиля объявило, что с 19 сентября возобновит программу, которая позволит въезд организованным туристическим группам из отдельных стран;

Власти эмирата Абу-Даби приняли решение ослабить правила въезда для туристов. Правда, только для вакцинированных.