Зокрема, країна почала вимагати інформацію щодо вакцинації від коронавірусу – часткова теж визнавалася. Тепер же уряд скасував це – на територію Чорногорії більше не пускатимуть з одним щепленням.

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Сертифікат буде визнаватися дійсним, тільки якщо це повний курс щеплень і з другої дози пройшло 14 днів,

– зазначила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович.

Також вона додала, що країна визнає сертифікат, якщо це вакцина, яка вимагає однієї дози, і з моменту її отримання пройшло 14 днів.

Умови в'їзду до Чорногорії

За даними консульської служби МЗС України, з 14 вересня в'їзд до Чорногорії буде дозволений лише за наявності одного з документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин;

швидкий тест на антиген, зроблений за 48 годин; довідка про перенесення хвороби, наприклад старий позитивний ПЛР-тест;

сертифікат про повну вакцинацію.

В МЗС нагадали, що Чорногорією приймається будь-яка вакцина, а сам документ вакцинації може бути в електронному або паперовому вигляді, українською чи англійською мовами.

У разі відсутності цих документів, і туристи, і громадяни Чорногорії мають пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна припинити на 6 день, якщо результат ПЛР-тесту буде негативним.

Без обмежень можуть в'їжджати особи до 18 років.

За даними Worldometer, станом на 10 вересня 2021 року в Чорногорії виявлено 120 149 випадків зараження коронавірусом, з них 1 785 летальних.

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