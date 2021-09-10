Проте він відкриється з випробувальним терміном, який триватиме пів року. Про це йдеться в заяві уряду.
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В'єтнам відкриє свій найбільший острів
Зазначається, що таке рішення пов'язане із кризовою ситуацією у сфері туризму після введення локдауну.
Тривала пандемія завдала серйозної шкоди індустрії туризму,
– заявив міністр туризму та культури В'єтнаму Нгуєн Ван Хунг.
Умови в'їзду на острів Фукуок
Влада заявляє, що перед тим, як відкрити острів, всі його жителі будуть вакциновані.
Лише тоді Фукуок дозволить в'їзд іноземним туристам за схемою "закритої туристичної моделі". Тобто мандрівники зможуть переміщуватися лише в межах острова.
Повністю вакциновані туристи з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідати курортний острів. На Фукуок здійснюються чартерні та комерційні рейси.
Натомість сам В'єтнам наразі закритий для всіх іноземних відвідувачів, окрім громадян країни та інвесторів.
Країни, які відкриваються для туристів: останні новини
- Одразу 3 європейські держави відкрилися для українців з 9 вересня – Польща, Фінляндія та Норвегія. Сюди пускатимуть без карантину тільки вакцинованих;
- Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам відвідувати країну без карантину. В'їхати тепер можна з певними вимогами незалежно від мети візиту;
- Міністерство туризму Ізраїлю оголосило, що з 19 вересня відновить програму, яка дозволить в'їзд організованим туристичним групам з окремих країн;
- Влада емірату Абу-Дабі прийняла рішення послабити правила в'їзду для туристів. Щоправда, лише для вакцинованих.