Однако он откроется с испытательным сроком, который продлится полгода. Об этом говорится в заявлении правительства.

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Вьетнам откроет свой самый большой остров

Отмечается, что такое решение связано с кризисной ситуацией в сфере туризма после введения локдауна.

Длительная пандемия нанесла серьезный ущерб индустрии туризма,

– заявил министр туризма и культуры Вьетнама Нгуен Ван Хунг.

Условия въезда на остров Фукуок

Власти заявляют, что перед тем, как открыть остров, все его жители будут вакцинированы.

Только тогда Фукуок разрешит въезд иностранным туристам по схеме "закрытой туристической модели". То есть путешественники смогут перемещаться только в пределах острова.

Полностью вакцинированы туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить курортный остров. На Фукуок осуществляются чартерные и коммерческие рейсы.

В то же время сам Вьетнам пока закрыт для всех иностранных посетителей, кроме граждан страны и инвесторов.