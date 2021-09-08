В Канаде приняли 5 препаратов. Но кроме сертификата о курсе прививок все равно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
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Условия пересечения канадской границы
Въехать в Канаду теперь можно независимо от цели визита. Но необходимо иметь сертификат о прививке одним из препаратов:
- Pfizer-BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- COVISHIELD;
- Janssen / Johnson & Johnson.
Кроме того, необходимо иметь результат ПЦР-теста (экспресс и антиген в Канаде не признают). С момента получения документа должно пройти не более 72 часов. После прилета могут выборочно попросить пройти повторное тестирование в аэропорту или выдать набор для самостоятельного тестирования дома.
Стоит отметить, что для путешествия в Канаду можно воспользоваться любыми удобными вариантами перелета (то есть из аэропортов ЕС или с пересадкой в Европе).
Условия въезда детей
- Детям до 5 лет не надо проходить тестирование и иметь сертификатов.
- Несовершеннолетние в возрасте 5 – 17 лет должны пройти тест перед вылетом, при прилете и на 8-й день после прибытия в Канаду.
- Кроме того, до 18 лет могут въехать дети без вакцинации, если их сопровождают полностью привиты взрослые.