Теперь путешественникам, которые получили прививку, не нужно по прибытию отправляться на самоизоляцию. Нововведение будет применяться уже с 5 сентября.

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Согласно новой процедуре, что вступает в силу с воскресенья, 5 сентября 2021 года, всем вакцинированным туристам, которые прибывают в эмират Абу-Даби, не нужен карантин,

– говорится в сообщении.

Новые условия въезда в Абу-Даби

Вакцинированный турист, который планирует въехать на территорию Абу-Даби, должен:

перед поездкой предоставить на сайте или в приложении Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства сертификат о вакцинации;

перед посадкой на рейс в Абу-Даби предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделан не позже, чем за 48 часов до вылета;

прибывшие из стран "зеленой зоны", обязаны на 6 день после прибытия пройти повторное тестирование;

те, кто прибывает из других стран, должны сдать повторные тесты на 4 и 8 день пребывания в Абу-Даби.

Невакцинированные путешественники, приезжающие в Абу-Даби из государств "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-тест после прилета и на 6 и 9 день пребывания. Прибывшие из других стран обязаны отправиться на 10-дневный карантин.

По данным Worldometer, по состоянию на 2 сентября 2021 года в ОАЭ выявлено 720 330 случаев заражения коронавируса, из них 2 043 летальных.

Отметим, ранее стало известно, что в Дубае построят новую туристическую достопримечательность – Ain Dubai, самое высокое в мире колесо обозрения. Его высота составит 250 метров.