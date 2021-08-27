Заработает аттракцион уже 21 октября. Продажа билетов на колесо уже открыто.

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Самое высокое колесо обозрения

Гигантское колесо обозрения финансирует инвестиционная компания Dubai Holding. Памятник расположен в самом центре страны на острове Bluewaters. Здесь уже создана инфраструктура с ресторанами, гостиницами, развлекательными комплексами, но колесо должно стать изюминкой всех развлечений.

Колесо обозрения Ain Dubai предлагает различные варианты досуга: роскошные кабины для проведения свадебных церемоний и вечеринок; семейные кабины и капсулы для романтических свиданий. Интересные подробности о предложениях от Ain Dubai появятся в ближайшее время,

– заявил Рональд Дрейк, генеральный директор Ain Dubai.

Ain Dubai предлагает более 19 вариантов декорированных кабинок в 3 основных категориях: обзорные, для мероприятий и частные. Один полный круг займет около 38 минут. Билеты уже есть на сайте туристической аттракции. Они начинаются от 130 дирхамов ОАЭ (около 920 гривен).

К слову, колесо имеет удивительный проект: каждая опора колеса имеет 126 метров в высоту. Этого достаточно, чтобы вместить 15 лондонских автобусов!

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