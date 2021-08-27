Запрацює атракціон вже 21 жовтня. Продаж квитків на колесо вже відкрито.

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Найвище колесо огляду

Гігантське колесо огляду фінансує інвестиційна компанія Dubai Holding. Пам'ятка розташована в самому центрі країни на острові Bluewaters. Тут вже створено інфраструктуру з ресторанами, готелями, розважальними комплексами, але колесо має стати родзинкою серед усіх розваг.

Колесо огляду Ain Dubai пропонує різні варіанти дозвілля: розкішні кабіни для проведення весільних церемоній і вечірок; сімейні кабіни та капсули для романтичних побачень. Цікавіші подробиці про пропозиції від Ain Dubai з’являться найближчим часом,

– заявив Рональд Дрейк, генеральний директор Ain Dubai

Ain Dubai пропонує більш ніж 19 варіантів декорованих кабінок у 3 основних категоріях: оглядові, для заходів та приватні. Один повний круг займе близько 38 хвилин. Квитки вже є на сайті туристичної атракції. Вони починаються від 130 дирхамів ОАЕ (близько 920 гривень).

До слова, колесо має дивовижний проєкт: кожна опора колеса має 126 метрів заввишки. Цього достатньо, щоб вмістити 15 лондонських автобусів!

Як виглядатиме атракціон: відео-візуалізація