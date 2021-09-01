С 1 сентября страна ослабляет правила въезда. Теперь путешественники из "безопасных" стран не обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19.
Читайте также Италия разрешила въезд вакцинированным украинским туристам с тестом без карантина
Согласно релизу, "безопасными странами" считаются те, которые не имеют высокого количества инфицированных и риск заражения COVID-19 низок. К ним относятся: Гонконг, Китай, Макао, Мальта, Тайвань, Венгрия, Новая Зеландия, Польша и Ватикан, а также некоторые норвежские и шведские муниципалитеты.
Кроме того, туристам, которые прибывают из этих государств, не нужно проходить повторное тестирование на COVID-19 в течение 72 – 120 часов после прибытия в Финляндию.
Зато путешественники, приезжающие из других стран, в частности из Украины, обязаны предъявить один из документов:
- свидетельство о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев;
- подтверждение о полном курсе вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный до прибытия.
Вакцины, которые признает Финляндия:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna)
- Vaxzevria (AstraZeneca)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- BIBP / Sinopharm
- Covishield
- CoronaVac
В правительстве Финляндии отметили, что новые условия будут действовать до 15 октября 2021 года, а перечень стран и регионов и эпидемиологическая ситуация будут пересматриваться каждые две недели.
Отметим, ранее украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на регулярные рейсы из Киева в столицу Финляндии – Хельсинки.