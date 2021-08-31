В частности, правительство Италии изменило правила въезда из стран категории D. К ним относится и Украина.
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С 31 июля 2021 года Италия разрешила въезд гражданам Украины при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, но с обязательной самоизоляцией в течение пяти дней и повторным тестированием на коронавирус.
Новые условия въезда в Италию
Туристы, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D, при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:
Вакцинированные украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предъявить сертификат или EU Green Pass, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.
Вакцины, которые признает Италия:
- Comirnaty / Pfizer/BioNTech;
- Spikevax / Moderna;
- Vaxzevria / AstraZeneca;
- Janssen / Johnson & Johnson.
- предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.
Пока неизвестно, будет ли Италия признавать украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия".
Невакцинированные украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form на сайте https://app.euplf.eu/. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предоставить негативный результат ПЦР или экспресс-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;
- отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.
Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.
Новые условия действуют до 25 октября 2021 года.
Напомним, с 6 августа в Италии действует запрет на посещение ряда общественных заведений без "зеленого пропуска". Если выявят нарушения, то наказание ждет не только посетителя, но и владельца заведения. Несколько штрафов уже наложили.