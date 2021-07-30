Итальянское правительство не признало украинских прививок, поэтому ввело обязательные карантинные ограничения. Но все остальные преимущества безвиза остаются актуальными.

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Условия пересечения границы с Италией

Условия въезда обновили 30 июля. Они начнут действовать уже на следующий день. Однако безвизовых не столь безоблачный, как раньше.

Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии,

– написал Кулеба в соцсетях.

Основные требования:

Справка о негативном ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, сделанный минимум за 72 часа до приезда;

заполненная форма санитарного контроля Passenger Locator Form;

5-дневная самоизоляция с повторным тестированием на коронавирус, который должен подтвердить отрицательный результат.

К слову, лоукостер Ryanair запустит новый рейсhttps://travel.24tv.ua/ru/loukostery-zapuskajut-so-lvova-6-novyh-rejsov-napravlenija_n1699458 в Венецию (Тревизо) из Львова уже с 3 августа.