Также возобновят авиасообщение с аэропортами Польши, Германии и Венгрии. Первые вылеты по этим направлениям состоятся уже 2 августа.
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Новые направления из Львова
Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запускает регулярные рейсы:
- Львіо – Каунас
Рейс будет происходить 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам, начиная со 2 августа.
- Львов – Венеция (Тревизо)
Также будет регулярно осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам с 3 августа.
- Львов – Краков
Этот рейс вернули после перерыва из-за пандемии. С 1 августа украинцы смогут долететь это польский город из Львова пятницам и воскресеньям.
- Львов – Будапешт
3 августа рейсы в столицу Венгрии будут осуществляться по вторникам и субботам.
- Львов – Дюссельдорф
В Германию можно будет долететь по понедельникам и четвергам, начиная от 5 августа.
Дополнительно: Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск рейса Львов – Даммам с 5 августа. Авиаперелеты из украинского аэропорта будут осуществлять по понедельникам и четверг, а в обратном направлении – по вторникам и субботам.
К слову, украинская авиакомпания SkyUp также запустила новый рейс из Киева в Париж.