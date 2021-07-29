Также возобновят авиасообщение с аэропортами Польши, Германии и Венгрии. Первые вылеты по этим направлениям состоятся уже 2 августа.

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Новые направления из Львова

Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запускает регулярные рейсы:

Львіо – Каунас

Рейс будет происходить 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам, начиная со 2 августа.

Львов – Венеция (Тревизо)

Также будет регулярно осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам с 3 августа.

Львов – Краков

Этот рейс вернули после перерыва из-за пандемии. С 1 августа украинцы смогут долететь это польский город из Львова пятницам и воскресеньям.

Львов – Будапешт

3 августа рейсы в столицу Венгрии будут осуществляться по вторникам и субботам.

Львов – Дюссельдорф

В Германию можно будет долететь по понедельникам и четвергам, начиная от 5 августа.

Дополнительно: Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск рейса Львов – Даммам с 5 августа. Авиаперелеты из украинского аэропорта будут осуществлять по понедельникам и четверг, а в обратном направлении – по вторникам и субботам.

К слову, украинская авиакомпания SkyUp также запустила новый рейс из Киева в Париж.