Именно поэтому украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в Париж и Ниццу. Рейсы будут осуществляться с 19 августа.

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С 20 августа рейсы Киев – Париж / Бове – Киев будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Киев – Париж / Бове: от 2 531 гривны

Париж / Бове – Киев: от 2 827 гривен

С 19 августа полеты по направлению Киев – Ницца – Киев будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Киев – Ницца: от 3 203 гривен

Ницца – Киев: от 3 765 гривен

Условия въезда во Францию

Как сообщает консульская служба МИД, Украина внесена в список стран "зеленой" зоны, поэтому въезд осуществляется на следующих условиях:

Без ограничений может въехать украинец, привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции.

К их числу относятся вакцины Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson&Johnson.

Отмечается, что вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента прививки вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае прививки другими вакцинами.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом;

Невакцинированный гражданин Украины может въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Они применяются, как к взрослым, так и к детям в возрасте от 12 лет.